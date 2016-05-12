Сердце – самый важный орган человеческого организма, от которого зависит сама жизнь. Этимология этого слова восходит к понятиям «середина», «центр». Сердце является не только главным физиологическим органом, но и центром эмоциональной, душевной, чувственной жизни людей. К сожалению, значительная часть недугов современного человека связана с сердечно-сосудистой патологией, и поэтому кардиология является одной из самых значимых отраслей медицины. В Башкортостане она ассоциируется с Республиканским кардиологическим центром, 35-летие которого отмечается в мае 2016 года. Сегодня РКЦ является крупнейшим специализированным медицинским учреждением с профессиональными кадрами и высокотехнологичным лечебно-диагностическим оборудованием, оказывающим необходимую кардиохирургическую и кардиологическую помощь жителям Республики Башкортостан.

«Сердечные раны» – так обычно поэтически говорят о душевных переживаниях, подразумевая тем самым, что сердце – главный орган, который подвержен чувственным терзаниям. Впрочем, эта метафора не столь уж и оторвана от жизни. Сердце современного человека страдает не только от гиподинамии, неправильного питания, курения и алкоголя, но и во многом от стрессов, которые, увы, стали неизменными спутниками жизни современного человека, живущего в эпоху перманентной конкуренции и прочих «атрибутов» рыночной экономики. Как показывает статистика, болезни системы кровообращения (БСК) в структуре заболеваемости жителей как всей страны, так и нашей республики преобладают над другими недугами. В РБ примерно каждый третий взрослый человек страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы (по состоянию на начало этого года – более 1 млн пациентов). Впрочем, БСК преобладали и в советское время. В начале 80-х годов прошлого века по инициативе академика Е. И. Чазова в крупных городах страны начали создаваться специализированные кардиологические медицинские учреждения - диспансеры.

В это же время был создан и Уфимский городской кардиологический диспансер, который ведет свою историю с 1981 года, в 1998 году он стал республиканским, а ныне ввиду значительного расширения масштабов деятельности он приобрел статус республиканского кардиологического центра.

ГБУЗ РКЦ имеет в своем составе стационар на 470 коек (310 кардиологических и 160 кардиохирургических) и консультативно – диагностическую поликлинику на 250 посещений в смену. В среднем в год в стационаре РКЦ лечатся более 14 тысяч больных, а консультативную помощь получают около 80 тысяч пациентов. Здесь работают 233 врача и 430 медсестер. О степени квалифицированности коллектива Центра говорят следующие цифры: сегодня здесь трудятся три доктора медицинских наук, 32 кандидата медицинских наук, 14 заслуженных врачей РБ, восемь отличников здравоохранения РФ, более ста отличников здравоохранения РБ.

Самым знаковым событием в истории РКЦ стало слияние с кардиохирургической службой 15 лет назад. Кардиология и кардиохирургия – это взаимозависимые и взаимовлияющие друг на друга отрасли, которые могут развиваться только совместно.

Сегодня профессионализм кардиохирургов ГБУЗ РКЦ высоко оценивается в масштабах всей страны. В 2015 году, объявленном в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в РКЦ было сделано 16,5 тыс. операций и исследований – за пять лет этот показатель вырос более чем в полтора раза. Стабильная динамика роста наблюдается в последние годы и по таким сложным позициям, как операции по аортокоронарному шунтированию (за три года – рост в два раза, почти до 1,5 тыс. операций), за три года количество коронарографий увеличилось в полтора раза, рост операций ангиопластики коронарных артерий составил с 1720 почти до 3 тыс. Впрочем, кардиохирургия РКЦ славится не только постоянно растущим количеством операций, но и качеством. В последние годы стали привычными такие виды хирургических вмешательств, как коррекция частичного аномального дренажа легочных вен, транслокация корня аорты с коронарными артериями, внедрена кровяная кардиоплегия при хирургическом лечении врожденных пороков сердца и др. Только в прошлом году внедрено 20 новых номинаций хирургической коррекции сердца и сосудов.

Сегодня в РКЦ стали привычными такие сложные операции, как коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца, по реваскуляризации миокарда, стентирование и ангиопластика коронарных артерий, аортокоронарное и маммарокоронарное шунтирование на сердце с применением временных коронарных шунтов и другие. Известны своим профессионализмом специалисты эндоваскулярной хирургии РКЦ, которые в 2015 году внедрили ряд уникальных операций, таких как эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия при хронической фибрилляции предсердий, эндопротезирование грудного отдела аорты и левой каротидной артерии, окклюзия аорто-кавального свища и др. Успешно освоен метод электрофизиологического исследования и лечения сложных нарушений ритма сердца методом радиочастотной аблации, проводится хирургическое лечение врожденных пороков сердца – транскатетерное закрытие дефектов перегородок сердца и аортально-легочных сообщений окклюдерами и спиралями, радикальная коррекция с использованием клапанного гомографта. Недавно в кардиоцентре впервые провели гибридную операцию при аневризме аорты, которая выполняется сегодня только в пяти российских регионах. В 2013 году освоена и внедрена в практику ортотопическая трансплантация сердца. На текущий момент выполнено 8 операций трансплантации сердца.

Одна из тенденций современной медицины – это скрининг или, проще говоря, раннее выявление признаков сердечно-сосудистой патологии или высокого риска заболеваний у здоровых людей. За период с мая по декабрь 2015 года скрининговым осмотром охвачено более 19 тыс. человек, что превысило плановые показатели. Низкий риск ССЗ выявлен у трети обследованных, а высокий или очень высокий – у 35%. Своевременное выявление рисков болезни, несомненно, поможет в предупреждении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Мощная современная технологическая база РКЦ и профессионализм его сотрудников служат во благо всех жителей республики, даже проживающих в самых отдаленных ее уголках. В этих целях на базе РКЦ создан Республиканский логистический центр учета и наблюдения за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными задачами которого являются координация оказания экстренной помощи и маршрутизации больных с острым коронарным синдромом, персонифицированный учет пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, контроль за выполнением стандартов диагностики и лечения.

За сравнительно короткий отрезок времени работы Республиканского логистического центра, действующего с августа прошлого года, уже поступило 1055 заявлений о консультациях из городов и районов РБ.

В 2015 году также внедрены такие новые регистры, как федеральный регистр фибрилляций предсердий, регистр пациентов после имплантации ЭКС, ИКД, CRT, регистр пациентов после РЧА, регистр пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. Сегодня республиканский кардиоцентр помимо основной своей задачи – выявления и лечения больных – выполняет и ряд других функций, в частности, научных и методологических. Эта важная работа ведется на четырех уровнях – республиканском, окружном, всероссийском и международном. Формы работы здесь самые разные – научно-практические конференции, телемедицинские школы, выездные семинары. Только за 2015 год было проведено более двух десятков подобных мероприятий. Одним из самых значимых и масштабных в этом ряду стала международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», проведенная в декабре прошлого года в рамках Евразийского гуманистического форума. Среди его участников было много ведущих кардиологов, кардиохирургов и трансплантологов из России, Китая, Казахстана, Иордании, Италии.

Как известно, в своем Послании Федеральному собранию Президент РФ В. В. Путин объявил 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание в этом году было уделено профилактическим и пропагандистским мероприятиям с целью разъяснения широким кругам населения важности более пристального отношения к раннему выявлению ССЗ и необходимости постоянного мониторинга собственного здоровья. Для республиканского кардиоцентра эта часть работы стала одной из самых важных.

Деятельность по пропаганде «здоровьесохранения» воплотилась в самых разных видах. Жители республики заметили ее, прежде всего, по красочным и креативным баннерам, во множестве размещенным на улицах городов, с призывами «Берегите сердце!», «Измерьте артериальное давление!» и другими. Также было издано множество памяток для населения по разным темам – «Забота о сердце», «Здоровый вес», «Скажи нет стрессу», «Как правильно питаться?», «Летние каникулы: как укрепить здоровье», «Кардиолог – первокласснику», «Первая помощь при потере сознания», «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний». Сотрудники РКЦ в течение года часто выступали на телевидении. В печатных СМИ республики были открыты рубрики «Кредо – быть здоровым», «На минутку к кардиологу», «Азбука здоровья». Проводятся акции для населения «Прогулка с кардиологом», «Мобильный кардиолог», «Кардиолог – первокласснику». С получением передвижного диагностического модуля «Центр здоровья» расширились возможности по проведению профилактических осмотров и скрининга здоровья населения, только за 2015 год сотрудниками кардиоцентра осуществлен 81 выезд в города и районы РБ.

Особым направлением для врачей кардиоцентра стала работа с детьми. Как известно, у нас действует профилактический проект «Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Республике Башкортостан», и сегодня идет внедрение второго модуля этой программы – обучение школьников методам сохранения здоровья на протяжении всей жизни. За два года реализации этой программы и профилактических акций для детей проведено более 2,7 тысяч занятий, которые посетили около 60 тысяч детей.

Одним из самых значимых событий в рамках профилактики ССЗ стало проведение в мае 2014 и 2015 гг. акций «Дни народного здоровья в Республике Башкортостан», где были задействованы все города и районы РБ. В рамках акций были проведены научно-практические конференции, школы-семинары, телемедицинские конференции для врачей, скрининг показателей здоровья населения, подворовые обходы, измерение артериального давления в местах массового скопления людей.

За последние 3 года заметно улучшилась укомплектованность медучреждений РБ кардиологами. Сегодня в республике работают 250 врачей-кардиологов, с 2013 года прибавилось 75 специалистов. Этому во многом способствовала подготовка специалистов на кафедрах Башгосмедуниверситета, расположенных в ГБУЗ РКЦ.

На базе кардиоцентра обучают студентов и врачей такие известные ученые, как профессора Закирова А. Н., Плечев В. В., Хайретдинова Т. Б., Яковлева Л. В., Закирова Н. Э. Профессор Закирова А. Н. стояла у истоков становления кардиологической службы в республике, а профессор Плечев В. В. был одним из первопроходцев в освоении кардиохирургии в РБ.

В РКЦ активно используются технологии телемедицины, которые позволяют в режиме реального времени связаться с самыми отдаленными районами республики для консультаций и обучающих программ. Современные технологии, по словам врачей, работающих в РКЦ не один десяток лет, – это «небо и земля» по сравнению с тем, что было хотя бы 15 лет назад. Сегодня даже после сложных операций люди живут сколь угодно долго. По словам зав. отделением сосудистой хирургии Р. И. Ижбульдина, раньше опасались оперировать больных старше 70 лет, а сегодня стали привычными операции и для 80-летних. И наоборот – все больше становится успешных операций у детей, возраст которых не превышает и недели.

Вот еще несколько цифр, свидетельствующих о динамике развития РКЦ: летальность по стационару снизилась за последние 2 года с 0,9% до 0,6%. Если два года назад почти четверть всех больных госпитализировлись по экстренным показаниям, то сегодня этот показатель составляет менее 20%, что говорит об эффективности профилактики и своевременном лечении потенциально сложных больных. Кроме того, в республике развивается сеть сосудистых центров, где оказывается помощь больным с острым коронарным синдромом. Доля сельских и иногородних пациентов в последние годы неуклонно растет. И это справедливо, поскольку все жители республики имеют равное право на качественное медобслуживание.

Деятельность коллектива кардиоцентра достойно оценена как на федеральном, так и на республиканском уровне. По результатам профилактической работы в 2013 году ГБУЗ РКЦ удостоен Премии общественного признания «Сердечный доктор», в 2014 году стал победителем Республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2014» в номинации «Лучшая система менеджмента качества», лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Медицинская деятельность» и внесен в официальный реестр каталога «Лучшие медицинские учреждения РФ – 2014».

В 2015 году РКЦ внесен во Всероссийский реестр организаций, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов РФ и муниципальных образований «Книга Почета», награжден Знаком качества «Лучшее – детям» за достижения в детской кардиологии и кардиохирургии и Почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2015» международного форума «Инновации и развитие».

Кардиоцентр стал одним из лидеров всероссийского рейтинга медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», войдя в первую десятку по объему выполняемой высокотехнологичной медицинской помощи.

Как считает главный врач РКЦ и главный внештатный кардиолог Минздрава РБ И. Е. Николаева, сегодня важно выстроить систему мониторинга основных показателей здоровья населения. К примеру, «мотивирующая» пропаганда на баннерах приучит измерять свое артериальное давление, посещать специальные сайты, а затем и участкового врача. Это своего рода маршрутизация пациента, у которого впервые выявлено заболевание. Для тех же, кто уже имеет заболевание, создается система контроля и специальные регистры с тем, чтобы человек постоянно был в зоне внимания врачей.

Образное выражение «Близко к сердцу» принято понимать как особое эмоциональное восприятие и сопереживание проблемам ближних. В отношении сотрудников РКЦ это выражение можно применять во всех смыслах – как в прямом, так и в переносном. Коллектив РКЦ получает много слов искренней благодарности и признательности от пациентов за человеческую заботу и профессионализм в лечении сложных болезней. В своей многоплановой и ответственной работе сотрудники РКЦ руководствуются своеобразным слоганом: «Мы солидарны в деле сохранения здоровья граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и приложим все знания и опыт для оказания доступной, качественной и высококвалифицированной медицинской помощи и повышения значимости здоровья у населения».