В день Единого дня голосования - 18 сентября, огромным подспорьем для всех форм СМИ Уфы стала работа общественного пресс-центра в гостинице «Уфы Holiday Inn Ufa». В «распоряжении» журналистов оказались не только ноутбуки и прямая трансляция из республиканского ЦИК, но и солидная обойма партийцев, экспертов, политологов.

Уже с утра председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина пообещала, что пресс-центр окажет максимально возможное содействие журналистам и блогерам в подаче развернутой информации о выборах. Что, в общем-то, и случилось. Наши коллеги из информационных агентств, редакций газет и теле- и радионовостей оперативно информировали республику о столь знаменательном дне этой осени.

Кстати, о погоде. 18 сентября не баловал электорат хорошей погодой. Весь день моросил мелкий дождь, небо было затянуто далеко не сентябрьскими облаками. Казалось бы, ну куда в такую погоду идти. Но нет. Статистика, которую озвучивал ЦИК, показывала активную явку избирателей в районах и городах республики.

На одном из брифингов в адрес экспертов поступил вопрос: «А если бы в этот день было сухо, солнечно и тепло, то люди пришли бы на избирательные участки? Или же они предпочли бы им работу на своих дачных участках и огородах?». «В любое время года можно «придумать» неудобный день. Если бы сегодня стояла солнечная погода, то явка была бы еще больше. Участию на выборах не могут помешать погодные явления. Все зависит от политической культуры и гражданской позиции человека», – высказал свое мнение профессор кафедры философии и политологии БашГУ Вадим Гайдук.

С ним согласна его коллега – доцент Светлана Парфенова. «Избиратель, который ответственен и отдает свой голос на каждом дне голосования, придет все равно, несмотря на столь промозглую погоду. Дисциплинированность либо есть, либо нет. Есть определенные категории граждан, которые стабильно приходят на выборы и придут они сегодня. Я это гарантирую, так как знакома с результатами закрытых социсследований».

Брифинги плавно перетекали в формат панельных дискуссий, что заметно оживляло общий климат диалога между СМИ и ньюсмейкерами. Одной из таких запоминающихся для нас стала тема - «Медиапространство и выборы». На этом брифинге выступили главный редактор газеты «Республика Башкортостан» Эльза Хорева и главный редактор информационного агентства «РБК-Уфа» Рушана Ибраева.

Главред главной газеты республики предельно откровенно высказала свое мнение о предвыборной компании кандидатов. «Кандидат уже не тот. Политическая культура упала заметно. Я не увидела острой борьбы между партиями. Предвыборная компания прошла совершенно уныло. Партии не умеют преподнести себя. Бесплатные тексты, размещенные в газетах в рамках предвыборной агитации, изобиловали ошибками – смысловыми, стилистическими. Более того. Абсолютно не «цепляли» банеры, выступления кандидатов».

Впрочем с журналистом отчасти не согласился профессор БГПУ политолог Дмитрий Михайличенко. Он считает, что политкультура не падает, она становится другой, приобретает иный формы. Ученый на этой дискуссии затронул немаловажный для современности вопрос. Медиапростанство эволюционирует в сторону соцсетей, считает профессор БГПУ, политолог Дмитрий Михайличенко. По его мнению, они стали инструментом оперативной обратной связи.

- Порядка 10 человек, лично мне знакомых, сообщили, что их выбор будет основан на поведении и креативе кандидата в соцсетях, - сообщила Рушана Ибраева. – Да, там было заметно, кто искренен, а кто нет. К сожалению, большинство будущих депутатов подошли к теме формально. Нанятые ими агентства завели аккаунты, которые были «мертвыми». При этом кандидаты неоднократно призывали к общению. Я писала ради эксперимента, но мне не ответили. Правда, есть те, кто «живет» в соцсетях давно и, конечно же, им доверяют больше. Есть опасения, что после избрания депутаты в большинстве своем забудут о своих аккаунтах окончательно. Потому что надо уметь работать с возможностями социальных сетей.

Эльза Хорева тоже считает, что есть угроза того, что депутаты не «найдут» время для общения со своими избирателями через соцсети. Это типично для современности. «Плавали, знаем. С прошлого созыва я могу пересчитать буквально по пальцам тех, кто работал с народом, со СМИ. Их мизер», подытожила она.

В кулуарах пресс-центра за чашкой чая ветераны журналистики вспоминали случаи из практики, связанные с выборами советских лет, и отмечали значительные плюсы новых форм работы со СМИ нынешней компании. К их числу безусловно следует отнести плотный график выступлений представителей партий, общественных организаций. В большинстве своем люди узнаваемые, они максимально полно информировали журналистов о ходе выборов, вели открытый диалог и настаивали на ответной волне.

К примеру, зам. Председателя Общественной палаты Шамиль Ганцев подробно рассказал, как организованы выборы в лечебных учреждениях, в санаториях. К маломобильным гражданам в палаты традиционно выходит выездная комиссия с урной для голосования. Им легче, посетовали представители СМИ, ведь многие избирательные участки в республике организованы в школах, клубах, а это значит, что пенсионерам приходится подниматься на второй этаж. Подъехавшая со своего избирательного участка Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина подтвердила: пожилым людям, действительно, нелегко преодолевать лестничные подъемы. Предложение журналистов — на будущее рассматривать для устройства залов для голосования исключительно первые этажи помещений — было принято.

Чем еще запомнилась премьера пресс-центра, так это расширенной контактной зоной. Некоторых спикеров, во вневыборное время людей чрезвычайно занятых и трудно уловимых, журналистам удалось залучить на разговор «не отходя от кассы», то есть от конференц-зала.

В пресс-центре царила рабочая атмосфера, а на парадной площадке отеля Holiday Inn Ufa в ритмах восточного танца встречали свадебную процессию. Под звуки оркестра народных инструментов вывели в круг очаровательную невесту и от души танцевали на фоне фонтанного комплекса «Семь девушек». Оказалось, редкие в наших краях гости — езиды. Признались: и молодые, и приглашенные сначала проголосовали по открепительным листам в одном из избирательных участков Уфы, а потом отправились в свадебный проезд по городу. Дождь, свадьба, выборы... Такое не забудется.