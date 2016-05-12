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Одной из задач встречи экспертов станет подготовка рекомендаций для глав государств и международных организаций по вопросам обеспечения ядерной безопасности в мире.
На заседании ожидается присутствие, как постоянных членов наблюдательного совета, так и приглашённых экспертов. В центре обсуждения – наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия и материалов. В частности, эксперты намереваются обсудить возможности для возобновления процесса переговоров между ядерными державами о сокращении стратегического вооружения, сотрудничество в сфере нераспространения оружия и материалов, а также предотвращения ядерного терроризма.
«В современном мире сложилась ситуация повышенного риска непреднамеренного или спровоцированного применения ядерного оружия с непрогнозируемой эскалацией. Она усугубляется новыми угрозами ядерного терроризма. Только объединение усилий ведущих стран и возобновление сотрудничества в ядерной сфере может противостоять возможной катастрофе», - отмечает президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор.
Среди предполагаемых участников встречи в Лондоне – главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, почетный генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед Эль-Барадей и многие другие.
***
Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав Консультативного Совета Форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.
Подробнее о президенте Международного Люксембургского форума Вячеславе Моше Канторе
Опубликовано: 01.12.16 (13:29) Республика Башкортостан
Статьи рубрики ЭКОЛОГИЯ
Одной из задач встречи экспертов станет подготовка рекомендаций для глав государств и международных организаций по вопросам обеспечения ядерной безопасности в мире.
На заседании ожидается присутствие, как постоянных членов наблюдательного совета, так и приглашённых экспертов. В центре обсуждения – наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия и материалов. В частности, эксперты намереваются обсудить возможности для возобновления процесса переговоров между ядерными державами о сокращении стратегического вооружения, сотрудничество в сфере нераспространения оружия и материалов, а также предотвращения ядерного терроризма.
«В современном мире сложилась ситуация повышенного риска непреднамеренного или спровоцированного применения ядерного оружия с непрогнозируемой эскалацией. Она усугубляется новыми угрозами ядерного терроризма. Только объединение усилий ведущих стран и возобновление сотрудничества в ядерной сфере может противостоять возможной катастрофе», - отмечает президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор.
Среди предполагаемых участников встречи в Лондоне – главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, почетный генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед Эль-Барадей и многие другие.
***
Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав Консультативного Совета Форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.
Подробнее о президенте Международного Люксембургского форума Вячеславе Моше Канторе
Опубликовано: 01.12.16 (13:29) Республика Башкортостан
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2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
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НОВОСТИ
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06