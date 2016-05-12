6-7 декабря 2016 года в Лондоне состоится заседание наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы во главе с президентом форума Вячеславом Моше Кантором.

Одной из задач встречи экспертов станет подготовка рекомендаций для глав государств и международных организаций по вопросам обеспечения ядерной безопасности в мире.

На заседании ожидается присутствие, как постоянных членов наблюдательного совета, так и приглашённых экспертов. В центре обсуждения – наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия и материалов. В частности, эксперты намереваются обсудить возможности для возобновления процесса переговоров между ядерными державами о сокращении стратегического вооружения, сотрудничество в сфере нераспространения оружия и материалов, а также предотвращения ядерного терроризма.

«В современном мире сложилась ситуация повышенного риска непреднамеренного или спровоцированного применения ядерного оружия с непрогнозируемой эскалацией. Она усугубляется новыми угрозами ядерного терроризма. Только объединение усилий ведущих стран и возобновление сотрудничества в ядерной сфере может противостоять возможной катастрофе», - отмечает президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор.

Среди предполагаемых участников встречи в Лондоне – главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, почетный генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед Эль-Барадей и многие другие.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав Консультативного Совета Форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.

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